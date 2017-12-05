Минюст обнародовал список СМИ, признанных иностранными агентами

Минюст РФ признал девять СМИ иностранными агентами. Об этом сообщается на сайте ведомства

В список первых СМИ со статусом иностранного агента попали "Голос Америки", "Радио ‟Свободная Европа”/Радио ‟Свобода”" (РСЕ/РС), телеканал "Настоящее Время", Татаро-башкирская служба "Радио ‟Свобода”" (AzatliqRadiosi), "Сибирь.Реалии", "Idel.Реалии", "Фактограф", "Кавказ.Реалии" и "Крым.Реалии". Минюст сообщил им о том, что они могут получить этот статус ещё до одобрения законопроекта, отмечают "Ведомости"

Попавшие в список СМИ обязаны указывать, что являются иностранными агентами, и отчитываться о своей деятельности перед Минюстом. При этом глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов отмечал, что включение изданий в список могут отменить, если США прекратят преследование российских СМИ на своей территории.