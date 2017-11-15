Госдума поддержала поправки о СМИ — иностранных агентах

Госдума проголосовала за принятие поправок о СМИ — иностранных агентах. Об этом сообщает ТАСС

Речь идёт о средствах массовой информации, которые получают деньги или иное имущество из-за рубежа. В случае принятия закона на них будут распространяться ограничения, действующие сейчас для некоммерческих организаций — иностранных агентов.

409 из 450 депутатов высказались за принятие поправки. Голосование стало ответом на решение минюста США, который потребовал у филиала российской телекомпании RT зарегистрироваться в качестве иностранного агента.

Ранее минюст США потребовал, чтобы RT до 13 ноября зарегистрировался как иностранный агент. Руководство канала назвало это требование дискриминационным, а срок регистрации — "людоедским". Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о разработке ответных мер.