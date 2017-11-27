СМИ: Совет Европы задумался о снятии антироссийских санкций

Совет Европы рассматривает возможность снятия антироссийских санкций, так как опасается выхода РФ из организации. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на Financial Times

По мнению генсека организации Турбьёрна Ягланда, членство России в Совете Европы важно для её граждан. Он также считает, что если РФ покинет организацию, это станет негативным событием для Европы.

"Мы получим Европу без России. Это стало бы большим шагом назад для Европы", — заявил Ягланд.

Политик отметил, что не собирается признавать Крым российским, но заявил, что необходимо трезво оценивать полномочия организации, которые заключаются в защите прав жителей любых регионов. С критикой заявлений Ягланда уже выступил постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба. Он заявил о готовности Киева пересмотреть отношения с Советом Европы, если организация пойдёт на нормализацию отношений с Москвой.