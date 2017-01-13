Шувалов заявил о возможной отмене российских контрсанкций в конце 2017 года
Вице-премьер России Игорь Шувалов в пятницу, 13 января, сообщил, что в случае "потепления в отношениях с Западом" контрсанкции нашей страны могут отменить 31 декабря текущего года. Об этом сообщает
RNS.
"Наверно, пришло время понимать, что санкции скоро прекратят своё действие (или контрсанкции). Во всяком случае в моей работе мне, министру сельского хозяйства, министру экономики, скорее всего, нужно исходить из того, что контрсанкции будут отменены", — сказал он.
Вице-премьер отметил, что дальнейшее существование контрсанкций может вызвать долгосрочные проблемы, поскольку в разных странах привыкнут к ограничениям.
Глава совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин сообщил, что в части снятия санкций прогресс возможен в отношениях с Европой. Менее уверенным он оказался в части программы в данном вопросе с США.
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