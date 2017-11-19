Минобороны Польши: учения "Запад-2017" — подготовка России к агрессии
Глава Министерства обороны Польши Антоний Мацеревич заявил, что считает российско-белорусские учения "Запад-2017" свидетельством подготовки Москвы к агрессии. Об этом сообщает "Укринформ
".
Мацеревич во время своего визита в Канаду отметил, что мероприятия проходили между Северным Ледовитым океаном и Чёрным морем и включали в себя пуски баллистических ракет "Искандер". "Россияне готовились не к обороне, а к агрессии", — заявил он. Он подчеркнул, что Польша должна расценивать эти учения как "горячую" войну.
Учения "Запад-2017"
прошли в Белоруссии и России с 14 по 20 сентября. За ними наблюдали 95 представителей из 50 стран. В маневрах участвовали 12,7 тысячи военнослужащих, до 680 единиц военной техники, около 70 самолётов и вертолётов, 10 кораблей.