Минобороны Польши: учения "Запад-2017" — подготовка России к агрессии



Глава Министерства обороны Польши Антоний Мацеревич заявил, что считает российско-белорусские учения "Запад-2017" свидетельством подготовки Москвы к агрессии. Об этом сообщает " Укринформ ".

Мацеревич во время своего визита в Канаду отметил, что мероприятия проходили между Северным Ледовитым океаном и Чёрным морем и включали в себя пуски баллистических ракет "Искандер". "Россияне готовились не к обороне, а к агрессии", — заявил он. Он подчеркнул, что Польша должна расценивать эти учения как "горячую" войну.