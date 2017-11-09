Владимир Путин встретится с Дональдом Трампом 10 ноября
Президент РФ Владимир Путин встретится с главой США Дональдом Трампом в пятницу, 10 ноября. Как передаёт ТАСС
, об этом сообщил помощник Путина Юрий Ушаков.
"Сейчас, в настоящий момент согласовывается (время — Прим. ред.) встречи, это будет десятого числа", — заявил он.
Ранее Ушаков отмечал, что главы двух государств встретятся на саммите АТЭС во Вьетнаме и обсудят ситуацию в Сирии и на Корейском полуострове. Другой темой могут стать двусторонние отношения.
Владимир Путин и Дональд Трамп провели
первую личную встречу на саммите G20 в Гамбурге. Президенты обсудили
ситуацию в Сирии и на Украине, терроризм, санкции, кибербезопасность и другие вопросы.