Владимир Путин встретится с Дональдом Трампом 10 ноября

Президент РФ Владимир Путин встретится с главой США Дональдом Трампом в пятницу, 10 ноября. Как передаёт ТАСС , об этом сообщил помощник Путина Юрий Ушаков.

"Сейчас, в настоящий момент согласовывается (время — Прим. ред.) встречи, это будет десятого числа", — заявил он.

Ранее Ушаков отмечал, что главы двух государств встретятся на саммите АТЭС во Вьетнаме и обсудят ситуацию в Сирии и на Корейском полуострове. Другой темой могут стать двусторонние отношения.