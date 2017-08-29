Украина официально объявит РФ "страной-агрессором"

Россию назовут "страной-агрессором" в украинском законопроекте о реинтеграции Донбасса. Как сообщает "РИА Новости" , такое заявление сделала представитель президента Украины в Верховной раде Ирина Луценко в эфире украинского "Пятого канала".

"Впервые на законодательном уровне будет введено понятие, что Россия является страной-агрессором", — заявила она.

Законопроект почти закончен и готов к регистрации в парламенте. Луценко отметила, что Украина консультировалась со странами "Нормандской четвёрки" и США. В законопроекте о реинтеграции Донбасса есть ссылка на 51-ю статью Устава ООН относительно самообороны.

"Это означает, что Украина имеет право самообороняться. Это, ещё раз, не война, а самооборона. И это для того, чтобы Международный валютный фонд давал нам средства, это для инвесторов", — отметила представитель президента.