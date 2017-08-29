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Главная Новости Политика

Украина официально объявит РФ "страной-агрессором"

09:44
  1930
Россию назовут "страной-агрессором" в украинском законопроекте о реинтеграции Донбасса. Как сообщает "РИА Новости", такое заявление сделала представитель президента Украины в Верховной раде Ирина Луценко в эфире украинского "Пятого канала".
 
"Впервые на законодательном уровне будет введено понятие, что Россия является страной-агрессором", — заявила она.
 
Законопроект почти закончен и готов к регистрации в парламенте. Луценко отметила, что Украина консультировалась со странами "Нормандской четвёрки" и США. В законопроекте о реинтеграции Донбасса есть ссылка на 51-ю статью Устава ООН относительно самообороны. 
 
"Это означает, что Украина имеет право самообороняться. Это, ещё раз, не война, а самооборона. И это для того, чтобы Международный валютный фонд давал нам средства, это для инвесторов", — отметила представитель президента.
 
12 июля украинские СМИ опубликовали текст законопроекта по реинтеграции Донбасса. Ранее министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что власти не рассматривают силовое возвращение территорий Луганска и Донецка, но выразил уверенность в том, что они вернутся под контроль Украины. Президент Украины Пётр Порошенко также назвал переговоры единственным инструментом для решения конфликта.
 

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