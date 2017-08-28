СМИ: Трамп намерен ограничить выдачу виз по студенческому обмену

Администрация президента США Дональда Трампа намерена ограничить выдачу виз по программам культурного обмена, летней работы и изучения языка. Как пишет РБК , об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, близкие к Белому дому.

Речь идёт о программах культурного обмена, основанных на работе в США. Сокращения планируются в рамках указа Трампа, который обещал "нанимать американцев и покупать американское". Ограничения могут коснуться пяти видов виз, в том числе J-1 (образовательные программы и культурный обмен).

По сообщению источника The Wall Street Journal, ограничения могут коснуться около 100 тыс. человек. В основном это студенты, прибывающие в США по летним программам культурного обмена. Возможными мерами может стать как полная отмена категорий виз, так и дополнительные требования для их получателей. Нанимателей могут обязать доказывать, почему на предлагаемые места невозможно найти граждан США.

В госдепартаменте американскому изданию не прокомментировали планы по ограничению выдачи виз, отметив, что продолжают осуществлять программы J-1. Пресс-служба Белого дома также не прокомментировала информацию.