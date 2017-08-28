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СМИ: Трамп намерен ограничить выдачу виз по студенческому обмену

09:40
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Администрация президента США Дональда Трампа намерена ограничить выдачу виз по программам культурного обмена, летней работы и изучения языка. Как пишет РБК, об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, близкие к Белому дому.
 
Речь идёт о программах культурного обмена, основанных на работе в США. Сокращения планируются в рамках указа Трампа, который обещал "нанимать американцев и покупать американское". Ограничения могут коснуться пяти видов виз, в том числе J-1 (образовательные программы и культурный обмен). 
 
По сообщению источника The Wall Street Journal, ограничения могут коснуться около 100 тыс. человек. В основном это студенты, прибывающие в США по летним программам культурного обмена. Возможными мерами может стать как полная отмена категорий виз, так и дополнительные требования для их получателей. Нанимателей могут обязать доказывать, почему на предлагаемые места невозможно найти граждан США.
 
В госдепартаменте американскому изданию не прокомментировали планы по ограничению выдачи виз, отметив, что продолжают осуществлять программы J-1. Пресс-служба Белого дома также не прокомментировала информацию.
 
С 23 августа в российских регионах перестали выдавать неиммиграционные визы США. С 1 сентября собеседования будут проводить только в Москве. В посольстве США россиянам предложили получать визы в других странах, где сроки рассмотрения заявок меньше, чем в РФ.
 

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