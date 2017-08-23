Россиянам предложили получать визы США в других странах

Россияне могут обращаться за оформлением американских виз в другие страны, где сроки рассмотрения заявок меньше, чем в России. Как сообщает "РИА Новости" , об этом рассказали в посольстве США.

"Служащий консульства выносит решение по визам в индивидуальном порядке, следуя американскому законодательству. Закон США не запрещает российским гражданам подавать документы на визу в другой стране", — рассказали в дипмиссии.

В понедельник в посольстве обновили сроки рассмотрения заявок. Подающим в Москве на Visitor Visa (категории B1, бизнес, и B2, туризм) предстоит ждать 85 календарных дней. Срок ожидания собеседования для студенческой визы составит 36 дней. Заявителям на другие неиммигрантские визы предстоит ждать в среднем 53 дня. При этом срок ожидания собеседования на Visitor Visa в Киеве — четыре дня. В Тбилиси нужно ждать восемь дней, в Пекине — четыре. В Астане и Каире заявители прождут по 23 дня, в Ташкенте — 43.