Совфед предложил ограничить сотрудничество с Польшей из-за закона о сносе памятников

Совет Федерации предложил президенту РФ Владимиру Путину ограничить сотрудничество с Польшей и ввести санкции в ответ на закон о сносе советских памятников. Об этом сообщает "РИА Новости"

Совфед просит проучить профильным ведомствам работу над предложениями по ответным мерам. Санкции предлагают ввести в отношении польских парламентариев, которые стали инициаторами закона о декоммунизации. Сенаторов возмутило, что поправки приняли 22 июня, в День памяти и скорби.

"Нельзя забывать, что благодаря победе над фашизмом, решающий вклад в которую внес Советский Союз, Польша сохранилась как государство, а польский народ не был уничтожен или изгнан и остался жить на своей земле", – считают парламентарии.

По мнению Совфеда, от Варшавы необходимо потребовать неукоснительного выполнения Договора о дружественном и добрососедском сотрудничестве и межправительственного Соглашения о захоронениях и местах памяти жертв войн и репрессий. Пресс-секретарь Путина Песков отметил, что президент не принимал никаких решений по поводу инициативы.