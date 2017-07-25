Совфед предложил ограничить сотрудничество с Польшей из-за закона о сносе памятников

Совет Федерации предложил президенту РФ Владимиру Путину ограничить сотрудничество с Польшей и ввести санкции в ответ на закон о сносе советских памятников. Об этом сообщает "РИА Новости"
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Совфед просит проучить профильным ведомствам работу над предложениями по ответным мерам. Санкции предлагают ввести в отношении польских парламентариев, которые стали инициаторами закона о декоммунизации. Сенаторов возмутило, что поправки приняли 22 июня, в День памяти и скорби.
"Нельзя забывать, что благодаря победе над фашизмом, решающий вклад в которую внес Советский Союз, Польша сохранилась как государство, а польский народ не был уничтожен или изгнан и остался жить на своей земле", – считают парламентарии.
По мнению Совфеда, от Варшавы необходимо потребовать неукоснительного выполнения Договора о дружественном и добрососедском сотрудничестве и межправительственного Соглашения о захоронениях и местах памяти жертв войн и репрессий. Пресс-секретарь Путина Песков отметил, что президент не принимал никаких решений по поводу инициативы.
Ранее президент Польши Анджей Дуда подписал закон о декоммунизации
, согласно которому может быть убрано до пятиста мемориальных захоронений и памятников. Закон также запрещает называть улицы, дома и мосты в честь деятелей коммунистической эпохи. Госдума РФ совместно с кнессетом Израиля обратились
к Европе с заявлением в связи с оскорблением памяти воинов-освободителей и жертв холокоста.
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