Тимофеева подала документы для регистрации на пост губернатора Калининградской области

Екатерина Тимофеева, выдвинутая региональным отделением экологической партии "Зелёные", подала документы на регистрацию в качестве кандидата на пост губернатора Калининградской области. Об этом сообщает пресс-служба избиркома.

"Пакет документов на регистрацию содержит листы поддержки кандидата (представлено 37 подписей муниципальных депутатов), сведения о трёх кандидатурах в Совет Федерации, первый финансовый отчёт. Все необходимые документы представлены в полном объёме. В течение десяти дней с момента подачи документов комиссия рассмотрит их и примет решение о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации", — говорится в сообщении.

В качестве кандидатов в Совет Федерации Тимофеева представила парикмахера Анну Яковлеву, медсестру Юлию Емец и главного бухгалтера администрации Зеленоградского городского округа Татьяну Полякову.