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Тимофеева подала документы для регистрации на пост губернатора Калининградской области

10:19
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Екатерина Тимофеева, выдвинутая региональным отделением экологической партии "Зелёные", подала документы на регистрацию в качестве кандидата на пост губернатора Калининградской области. Об этом сообщает пресс-служба избиркома.
 
"Пакет документов на регистрацию содержит листы поддержки кандидата (представлено 37 подписей муниципальных депутатов), сведения о трёх кандидатурах в Совет Федерации, первый финансовый отчёт. Все необходимые документы представлены в полном объёме. В течение десяти дней с момента подачи документов комиссия рассмотрит их и примет решение о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации", — говорится в сообщении.
 
В качестве кандидатов в Совет Федерации Тимофеева представила парикмахера Анну Яковлеву, медсестру Юлию Емец и главного бухгалтера администрации Зеленоградского городского округа Татьяну Полякову.
 
Екатерина Тимофеева стала первым участником губернаторской кампании 2017 года. 14 июня она подала документы в избирком, выдвинувшись от регионального отделения партии "Российская экологическая партия Зелёные". Выборы губернатора в Калининградской области запланированы на 10 сентября. В этот день глав регионов будут выбирать в 14 областях страны.
 

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3 комментария Правила комментирования

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Prist
Prist #
10:25
"Вот тебе бабка и Юрьев день!" Радикально, ничего не скажешь!
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Prist
Prist #
10:35
Очень интересно ...? 
А по какой причине у кандидата, из всех имеемых частей тела, сфотографирована только голова?
Почему он не предстал перед потенциальными избирателями, в полный рост ? 
Для отображения полноты картины и составления объективного мнения.
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3133731338
31338 31337 #
13:18
действительно, какой губер с кривыми ногами :))
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