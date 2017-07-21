Тимофеева подала документы для регистрации на пост губернатора Калининградской области

Екатерина Тимофеева, выдвинутая региональным отделением экологической партии "Зелёные", подала документы на регистрацию в качестве кандидата на пост губернатора Калининградской области. Об этом сообщает пресс-служба избиркома.
"Пакет документов на регистрацию содержит листы поддержки кандидата (представлено 37 подписей муниципальных депутатов), сведения о трёх кандидатурах в Совет Федерации, первый финансовый отчёт. Все необходимые документы представлены в полном объёме. В течение десяти дней с момента подачи документов комиссия рассмотрит их и примет решение о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации", — говорится в сообщении.
В качестве кандидатов в Совет Федерации Тимофеева представила парикмахера Анну Яковлеву, медсестру Юлию Емец и главного бухгалтера администрации Зеленоградского городского округа Татьяну Полякову.
Екатерина Тимофеева стала первым участником
губернаторской кампании 2017 года. 14 июня она подала документы в избирком, выдвинувшись от регионального отделения партии "Российская экологическая партия ‟
Зелёные”
". Выборы губернатора в Калининградской области запланированы на 10 сентября. В этот день глав регионов будут выбирать в 14 областях страны.
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