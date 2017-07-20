СМИ: Олег Ткач, 13 лет работающий сенатором от Калининградской области, продлит полномочия в Совфеде

Сенатор Олег Ткач, 13 лет представляющий Калининградскую область в Совете Федерации, продлит полномочия в сентябре. Об этом сообщает "РИА Новости"
со ссылкой на источник в Совфеде.
По информации издания, ряду членов Совета Федерации удалось договориться о продлении своих полномочий. Помимо Ткача, это представители Белгородской, Саратовской, Свердловской и Томской областей, а также глава международного комитета Константин Косачёв, делегированный от Марий Эл, и его заместитель Андрей Климов.
Девять сенаторов покинут Совфед по итогам сентябрьских выборов в регионах, сообщил источник. Это бывший замглавы МВД Алексей Чекалин, член комитета Совфеда по международным делам Игорь Морозов и зампред комитета Александр Тотоонов, представители Карелии, Мордовии, Кировской области, Севастополя, Краснодарского края и Саратовской области.
"По этим сенаторам принято решение, они не будут перенаправлены в Совет Федерации", — рассказал собеседник издания.
Олег Ткач представляет Калининградскую область в Совете Федерации с 22 января 2004 года. Согласно декларации, за 2016 год он заработал
4,6 млн рублей. В июле 2017 года врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов представил
в избирательную комиссию сведения о трёх кандидатах в члены Совета Федерации, в числе которых Ткач.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.