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СМИ: Олег Ткач, 13 лет работающий сенатором от Калининградской области, продлит полномочия в Совфеде

17:07
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Сенатор Олег Ткач, 13 лет представляющий Калининградскую область в Совете Федерации, продлит полномочия в сентябре. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на источник в Совфеде.
 
По информации издания, ряду членов Совета Федерации удалось договориться о продлении своих полномочий. Помимо Ткача, это представители Белгородской, Саратовской, Свердловской и Томской областей, а также глава международного комитета Константин Косачёв, делегированный от Марий Эл, и его заместитель Андрей Климов.
 
Девять сенаторов покинут Совфед по итогам сентябрьских выборов в регионах, сообщил источник. Это бывший замглавы МВД Алексей Чекалин, член комитета Совфеда по международным делам Игорь Морозов и зампред комитета Александр Тотоонов, представители Карелии, Мордовии, Кировской области, Севастополя, Краснодарского края и Саратовской области.
 
"По этим сенаторам принято решение, они не будут перенаправлены в Совет Федерации", — рассказал собеседник издания.
 
Олег Ткач представляет Калининградскую область в Совете Федерации с 22 января 2004 года. Согласно декларации, за 2016 год он заработал 4,6 млн рублей. В июле 2017 года врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов представил в избирательную комиссию сведения о трёх кандидатах в члены Совета Федерации, в числе которых Ткач.
 

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