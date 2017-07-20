СМИ: Олег Ткач, 13 лет работающий сенатором от Калининградской области, продлит полномочия в Совфеде

Сенатор Олег Ткач, 13 лет представляющий Калининградскую область в Совете Федерации, продлит полномочия в сентябре. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на источник в Совфеде.

По информации издания, ряду членов Совета Федерации удалось договориться о продлении своих полномочий. Помимо Ткача, это представители Белгородской, Саратовской, Свердловской и Томской областей, а также глава международного комитета Константин Косачёв, делегированный от Марий Эл, и его заместитель Андрей Климов.

Девять сенаторов покинут Совфед по итогам сентябрьских выборов в регионах, сообщил источник. Это бывший замглавы МВД Алексей Чекалин, член комитета Совфеда по международным делам Игорь Морозов и зампред комитета Александр Тотоонов, представители Карелии, Мордовии, Кировской области, Севастополя, Краснодарского края и Саратовской области.

"По этим сенаторам принято решение, они не будут перенаправлены в Совет Федерации", — рассказал собеседник издания.