Алиханов стал зарегистрированным кандидатом на пост губернатора Калининградской области

Избирательная Комиссия Калининградской области зарегистрировала Антона Алиханова на пост главы региона. Об этом в среду, 19 июля, сообщила пресс-секретарь избиркома Анастасия Буймова.

Алиханов выдвинут региональным отделением партии "Единая Россия". Секретарь комиссии сообщил, что при выдвижении кандидата соблюдены требования законодательства. 39 подписей депутатов в поддержку Алиханова достоверны. У комиссии не было замечаний к представленным документам.