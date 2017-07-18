Избирком: Коммунист Ревин зарегистрирован кандидатом на пост губернатора
Во вторник, 18 июля, избирательная комиссия Калининградской области зарегистрировала Игоря Ревина кандидатом на пост главы области. Об этом сообщила пресс-служба регионального избиркома.
Игорь Ревин первым подал документы на регистрацию. Проверка установила подлинность подписей в поддержку главы калининградской КПРФ.
"Замечаний по документам, представленным кандидатом на должность Губернатора для уведомления о выдвижении и для регистрации, не имеется", – заявил сотрудник избиркома Олег Баязитов.
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