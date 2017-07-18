Избирком: Коммунист Ревин зарегистрирован кандидатом на пост губернатора

Во вторник, 18 июля, избирательная комиссия Калининградской области зарегистрировала Игоря Ревина кандидатом на пост главы области. Об этом сообщила пресс-служба регионального избиркома.

Игорь Ревин первым подал документы на регистрацию. Проверка установила подлинность подписей в поддержку главы калининградской КПРФ.

"Замечаний по документам, представленным кандидатом на должность Губернатора для уведомления о выдвижении и для регистрации, не имеется", – заявил сотрудник избиркома Олег Баязитов.