Захарова обвинила США в нежелании выдавать визы российским дипломатам

США отказываются выдавать визы российским диппредставителям, которые должны прибыть в страну вместо 35 высланных дипломатов. Как сообщает "Интерфакс" , такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Вашингтон не только не отменил решение о выдворении наших сотрудников, но и отказывается выдавать визы тем, кто должен ехать на замену", – посетовала Захарова.

Она также заявила, что Вашингтон "предпринимает попытки делать абсолютно неприемлемые увязки, не имеющие отношения в данной ситуации".