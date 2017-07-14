Захарова обвинила США в нежелании выдавать визы российским дипломатам
Фото: официальный сайт Белого дома
США отказываются выдавать визы российским диппредставителям, которые должны прибыть в страну вместо 35 высланных дипломатов. Как сообщает "Интерфакс"
, такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Вашингтон не только не отменил решение о выдворении наших сотрудников, но и отказывается выдавать визы тем, кто должен ехать на замену", – посетовала Захарова.
Она также заявила, что Вашингтон "предпринимает попытки делать абсолютно неприемлемые увязки, не имеющие отношения в данной ситуации".
В декабре 2016 года США объявили персонами нон грата
35 российских дипломатов, работающих в Вашингтоне и Сан-Франциско. Это стало частью санкций, принятых президентом Бараком Обамой перед уходом с поста. В июле 2017 года СМИ сообщили
о намерениях Москвы выслать из страны около 30 американских дипломатов и наложить арест на ряд объектов собственности США в России.
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