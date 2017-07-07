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Силуанов: на переговорах Путина и Трампа обсудили санкции

20:58
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Фото: официальный сайт президента РФ
На саммите "двадцатки" в Гамбурге шла речь об отказе от протекционизма и торговых ограничений. Об этом сообщает РБК со ссылкой на главу Министерства финансов РФ Антона Силуанова.
 
"Речь шла о необходимости отказаться от ограничений в движении финансов", — заявил глава Минфина, добавив, что непосредственно вопрос санкций не поднимался. "Безусловно, вопрос санкций звучал, но косвенно, при рассмотрении вопросов развития мировой торговли", — добавил Силуанов.
 
По его словам, президент РФ во время выступления обратил внимание на слова Дональда Трампа. Американский лидер рассказал о небходимости развивать торговые отношения, что является основой для экономического роста. "Эти слова были подчеркнуты, было как раз обращение выполнять то, о чем было заявлено. Это ключевое основание для развития мировой экономики", — заключил министр.
 

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«Встреча Путина и Трампа на саммите G20 в Гамбурге в июле 2017 года»

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1 комментарий Правила комментирования

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cqlcglvertjhwe
cqlcglvertjhwe #
21:47
а вы знали что именно паразиты в организме человека приводят к возникновению большинства смертельных заболеваний,а заражены ими 97% людей. Это из-за них у нас большинство болезней (включая рак), аллергии, хроническая усталость и головные боли, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и слабый иммунитет, эта зараза медленно убивает нас. Но этому теперь есть спасение, вот почитайте как спасти себя и своих близких ---- http://tok.pw/zaraza
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