Силуанов: на переговорах Путина и Трампа обсудили санкции

На саммите "двадцатки" в Гамбурге шла речь об отказе от протекционизма и торговых ограничений. Об этом сообщает РБК со ссылкой на главу Министерства финансов РФ Антона Силуанова.

"Речь шла о необходимости отказаться от ограничений в движении финансов", — заявил глава Минфина, добавив, что непосредственно вопрос санкций не поднимался. "Безусловно, вопрос санкций звучал, но косвенно, при рассмотрении вопросов развития мировой торговли", — добавил Силуанов.

По его словам, президент РФ во время выступления обратил внимание на слова Дональда Трампа. Американский лидер рассказал о небходимости развивать торговые отношения, что является основой для экономического роста. "Эти слова были подчеркнуты, было как раз обращение выполнять то, о чем было заявлено. Это ключевое основание для развития мировой экономики", — заключил министр.