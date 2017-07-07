Трамп положительно оценил визит в Варшаву

Президент США Дональд Трамп остался доволен поездкой в Польшу. Об этом американский лидер написал на своей странице в Twitter.

"Вчера в Польше я получил отличный опыт. Спасибо всем, включая недоброжелателей, за отличные отзывы к моей речи!", – говорится в сообщении Трампа.

My experience yesterday in Poland was a great one. Thank you to everyone, including the haters, for the great reviews of the speech! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 июля 2017 г.