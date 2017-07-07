Трамп положительно оценил визит в Варшаву
Фото: Facebook / Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп остался доволен поездкой в Польшу. Об этом американский лидер написал на своей странице в Twitter.
"Вчера в Польше я получил отличный опыт. Спасибо всем, включая недоброжелателей, за отличные отзывы к моей речи!", – говорится в сообщении Трампа.
Лидер США прибыл
в среду, 5 июля, чтобы провести переговоры с польским коллегой. После этого он встретится
в Владимиром Путиным на саммите G20 в Гамбурге.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.