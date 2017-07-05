С 20 июля в региональном избиркоме заработает "горячая линия"

С 20 июля избирательная комиссия Калининградской области запустит "горячую линию". Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе избиркома.

Отмечается, что в этом году для избирателей будут задействованы два телефонных номера: (4012) 581-949 и (4012) 582-100. По мнению председателя избиркома Инессы Винярской, основная цель организации "горячей линии" — оперативное реагирование на вопросы и предложения избирателей, связанные с подготовкой и проведением 10 сентября 2017 года выборов главы региона. Людям разъяснят порядок голосования подачи заявления о включении в список избирателей по месту нахождения.

"С 20 июля по 9 сентября 2017 года члены Избирательной комиссии региона и сотрудники аппарата будут отвечать на звонки избирателей с 10:00 до 20:00 часов в рабочие дни, с 10:00 до 14:00 часов в выходные. В единый день голосования 10 сентября 2017 года "горячая линия" будет доступна с 07:00 до 21:00 часа", — говорится в сообщении.