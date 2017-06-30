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В Калининградской области закончилось выдвижение кандидатов на пост губернатора

10:46
  1055 2
Архив Клопс.Ru
В Калининградской области завершился этап выдвижения кандидатов на пост губернатора региона. Об этом сообщает пресс-служба областной избирательной комиссии. 
 
У региональных отделений политических партий было право выдвинуть своего кандидата на съезде либо конференции. Этим правом воспользовались пять избирательных объединений. В избирком поступили документы на выдвижение от пяти кандидатов. 
 
На сегодняшний день список (по алфавиту) выглядит так:
 
1. Алиханов Антон Андреевич
 
Дата рождения — 17 сентября 1986 года; 
 
сведения о месте жительства — Калининград;
 
сведения о профессиональном образовании — Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Всероссийская государственная налоговая академия Министерства финансов Российской Федерации", год окончания — 2010;
 
основное место работы или службы, занимаемая должность — временно исполняющий обязанности губернатора Калининградской области;
 
сведения об избирательном объединении, выдвинувшем кандидата, — калининградское региональное отделение партии "Единая Россия".
 
2. Мишин Евгений Викторович
 
Дата рождения — 4 июня 1984 года; 
 
сведения о месте жительства — Калининградская область, Неман;
 
сведения о профессиональном образовании — Государственное образовательное учреждение высшего образования Московской области "Московский государственный областной университет", год окончания — 2016;
основное место работы или службы, занимаемая должность — калининградская областная дума, депутат, заместитель председателя постоянного комитета по международным и межрегиональным отношениям, безопасности и правопорядку;
 
сведения об избирательном объединении, выдвинувшем кандидата, — калининградское региональное отделение ЛДПР.
 
3. Ревин Игорь Алексеевич
 
Дата рождения — 5 февраля 1959 года; 
 
сведения о месте жительства — Калининград;
 
сведения о профессиональном образовании — Московский ордена Трудового Красного Знамени государственный институт международных отношений МИД СССР, год окончания — 1987;
 
основное место работы или службы, занимаемая должность — калининградская областная дума шестого созыва, депутат на постоянной профессиональной основе;
 
сведения об избирательном объединении, выдвинувшем кандидата, — калининградское областное отделение КПРФ.
 
4. Султанов Владимир Тофикович
 
Дата рождения — 1 октября 1966 года; 
 
сведения о месте жительства — Калининград;
 
сведения о профессиональном образовании — Автономная некоммерческая организация высшего образования "Международный университет в Москве", год окончания — 2015;
 
основное место работы или службы, занимаемая должность — заместитель директора ООО "Салон-парикмахерская ‟Диана”";
 
сведения об избирательном объединении, выдвинувшем кандидата, — региональное отделение в Калининградской области КПСС.
 
5. Тимофеева Екатерина Сергеевна
 
Дата рождения — 28 июля 1982 года; 
 
сведения о месте жительства — Калининград;
 
сведения о профессиональном образовании — Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации", год окончания — 2015;
 
основное место работы или службы, занимаемая должность — камчатская краевая экологическая общественная организация "Камча", председатель;
 
сведения об избирательном объединении, выдвинувшем кандидата, — региональное отделение партии "Российская экологическая партия ‟Зелёные”".
 
Как сообщили в избиркоме, каждый кандидат получил письменное подтверждение о приёме документов и разрешение на открытие специального избирательного счёта для формирования избирательного фонда. "С этого момента кандидаты вправе в установленном законом порядке начать сбор подписей в поддержку своего выдвижения", — добавили в избиркоме.
 
Документы для регистрации должны быть представлены не ранее 11 июля и не позднее 18 часов 21 июля. Решение о регистрации кандидата либо об отказе принимается в течение десяти дней со дня приёма документов. 
 
Каждый кандидат на должность губернатора также представит в областную избирательную комиссию три кандидатуры на должность члена Совета Федерации — представителя от правительства Калининградской области. В конечном итоге будет выбран один сенатор.

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2 комментария Правила комментирования

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3133731338
31338 31337 #
11:14
Не бохато, Алеханчег итак выиграет, за хрычей итак 20 лет голосовал, нихай будут зиленые чтоль.
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iohaspw1rzes3r
iohaspw1rzes3r #
11:35

ДОБРА Всем! Недавно узнала что именно паразиты в организме человека приводят к возникновению большинства смертельных заболеваний,а зараженны ими 97% людей. Это из-за них у нас большинство болезней (включая рак), аллергии, хроническая усталость и головные боли, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и слабый иммунитет, эта зараза медленно убивает нас. Но этому теперь есть спасение, вот почитайте как спасти себя и своих близких ---  http://upl.pp.ua/parazitu
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