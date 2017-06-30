В Калининградской области закончилось выдвижение кандидатов на пост губернатора

В Калининградской области завершился этап выдвижения кандидатов на пост губернатора региона. Об этом сообщает пресс-служба областной избирательной комиссии.

У региональных отделений политических партий было право выдвинуть своего кандидата на съезде либо конференции. Этим правом воспользовались пять избирательных объединений. В избирком поступили документы на выдвижение от пяти кандидатов.

На сегодняшний день список (по алфавиту) выглядит так:

1. Алиханов Антон Андреевич

Дата рождения — 17 сентября 1986 года;

сведения о месте жительства — Калининград;

сведения о профессиональном образовании — Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Всероссийская государственная налоговая академия Министерства финансов Российской Федерации", год окончания — 2010;

основное место работы или службы, занимаемая должность — временно исполняющий обязанности губернатора Калининградской области;

сведения об избирательном объединении, выдвинувшем кандидата, — калининградское региональное отделение партии "Единая Россия".

2. Мишин Евгений Викторович

Дата рождения — 4 июня 1984 года;

сведения о месте жительства — Калининградская область, Неман;

сведения о профессиональном образовании — Государственное образовательное учреждение высшего образования Московской области "Московский государственный областной университет", год окончания — 2016;

основное место работы или службы, занимаемая должность — калининградская областная дума, депутат, заместитель председателя постоянного комитета по международным и межрегиональным отношениям, безопасности и правопорядку;

сведения об избирательном объединении, выдвинувшем кандидата, — калининградское региональное отделение ЛДПР.

3. Ревин Игорь Алексеевич

Дата рождения — 5 февраля 1959 года;

сведения о месте жительства — Калининград;

сведения о профессиональном образовании — Московский ордена Трудового Красного Знамени государственный институт международных отношений МИД СССР, год окончания — 1987;

основное место работы или службы, занимаемая должность — калининградская областная дума шестого созыва, депутат на постоянной профессиональной основе;

сведения об избирательном объединении, выдвинувшем кандидата, — калининградское областное отделение КПРФ.

4. Султанов Владимир Тофикович

Дата рождения — 1 октября 1966 года;

сведения о месте жительства — Калининград;

сведения о профессиональном образовании — Автономная некоммерческая организация высшего образования "Международный университет в Москве", год окончания — 2015;

основное место работы или службы, занимаемая должность — заместитель директора ООО "Салон-парикмахерская ‟Диана”";

сведения об избирательном объединении, выдвинувшем кандидата, — региональное отделение в Калининградской области КПСС.

5. Тимофеева Екатерина Сергеевна

Дата рождения — 28 июля 1982 года;

сведения о месте жительства — Калининград;

сведения о профессиональном образовании — Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации", год окончания — 2015;

основное место работы или службы, занимаемая должность — камчатская краевая экологическая общественная организация "Камча", председатель;

сведения об избирательном объединении, выдвинувшем кандидата, — региональное отделение партии "Российская экологическая партия ‟Зелёные”".

Как сообщили в избиркоме, каждый кандидат получил письменное подтверждение о приёме документов и разрешение на открытие специального избирательного счёта для формирования избирательного фонда. "С этого момента кандидаты вправе в установленном законом порядке начать сбор подписей в поддержку своего выдвижения", — добавили в избиркоме.

Документы для регистрации должны быть представлены не ранее 11 июля и не позднее 18 часов 21 июля. Решение о регистрации кандидата либо об отказе принимается в течение десяти дней со дня приёма документов.

Каждый кандидат на должность губернатора также представит в областную избирательную комиссию три кандидатуры на должность члена Совета Федерации — представителя от правительства Калининградской области. В конечном итоге будет выбран один сенатор.