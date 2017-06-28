"Известия": Украина планирует отказаться от участия в ЧМ-2018

Киев рассматривает возможность отказа от участия в Чемпионате мира по футболу – 2018. Об этом сообщают "Известия" с ссылкой на источник в Федерации футбола Украины.

"Украина хочет отказаться от участия в мундиале. При этом власти хотят, чтобы национальная команда успешно прошла квалификационную стадию и демонстративно бойкотировала турнир", – рассказали изданию в ФФУ.

По словам источника, инициативу поддерживают в правительстве. При этом ФФУ опасается санкций в отношении команды страны в случае отказа, поэтому окончательного решения нет.