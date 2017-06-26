Порошенко назвал строительство второго "Северного потока" местью Украине

Президент Украины Пётр Порошенко назвал строительство "Северного потока – 2" местью Киеву. Об этом он заявил в интервью украинским телеканалам, пишет "РИА Новости"

По мнению Порошенко, строительство газопровода преследует не экономические и энергетические, а политические цели. В частности, речь идёт о двух млрд долларов, которые Украина получает за транзит газа. Глава Украины считает, что таким образом Россия мстит за решение Стокгольмского арбитража, вынесенное в пользу "Нафтогаза Украины".

"Это очень серьезная угроза для Украины, которую формирует Российская Федерация", – заявил Порошенко.