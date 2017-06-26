Порошенко назвал строительство второго "Северного потока" местью Украине

Президент Украины Пётр Порошенко назвал строительство "Северного потока – 2" местью Киеву. Об этом он заявил в интервью украинским телеканалам, пишет "РИА Новости"
.
По мнению Порошенко, строительство газопровода преследует не экономические и энергетические, а политические цели. В частности, речь идёт о двух млрд долларов, которые Украина получает за транзит газа. Глава Украины считает, что таким образом Россия мстит за решение Стокгольмского арбитража, вынесенное в пользу "Нафтогаза Украины".
"Это очень серьезная угроза для Украины, которую формирует Российская Федерация", – заявил Порошенко.
Против строительства "Северного потока – 2" активно выступают Литва, Польша и Украина
. Киев против "Северного потока – 2" потому, что в случае его реализации Украина перестанет быть транзитёром российского газа в Европу. Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что второй соединяющий Германию и Россию газопровод Nord Stream 2 не должен быть построен,
пока Европейский союз не убедится, что данный проект не ущемляет интересы стран ЕС. Также против проекта выступили премьер-министры Чехии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Польши, Словакии, Румынии и президент Литвы.
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