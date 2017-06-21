Пентагон о манёврах самолёта-разведчика над Балтикой: это не было провокацией
Пентагон заявил, что разведывательный военный самолёт США, перехваченный российским истребителем над Балтийским морем, не совершал провокационных манёвров. Об этом пишет агентство Reuters
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В заявлении официального представителя Пентагона капитана первого ранга ВМС Джеффа Дэвиса указано, что американский самолёт "не делал ничего, чтобы спровоцировать такое". По мнению представителя минобороны США, пилот российского истребителя летел слишком быстро и плохо управлял самолётом.
19 июня yад Балтийским морем российский Су-27, оснащённый вооружением, прошёл рядом с американским RC-135. Истребитель приблизился на опасное расстояние
к разведчику США — между самолётами было менее двух метров. Ранее сообщалось, что Минобороны России объявило о прекращении взаимодействия
с США по предотвращению инцидентов в воздухе из-за сбитого самолёта сирийских ВВС.
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