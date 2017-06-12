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Президент Польши хочет увеличить численность военных США в стране

16:22
  338 0
Сообщество "NATO" / Facebook
Президент Польши Анджей Дуда заявил о намерениях увеличить численность американских военных в стране. Данный вопрос он планирует обсудить в ходе визита президента США Дональда Трампа, пишет "РИА Новости".
 
Дуда подчеркнул, что несколько раз приглашал Трампа в Польшу. Ожидается, что лидер США посетит страну 6 июля.
 
"Прежде всего мы будем говорить об экономических вопросах и вопросах, связанных с безопасностью. Также о присутствии в Польше американских войск. Хорошо было бы, если бы их было у нас больше", — сказал Дуда в интервью изданию "SE".
 
В конце марта около 500 военнослужащих из США и Великобритании из числа размещаемого на востоке Польши батальона НАТО прибыли в страну. Решение о размещении многонациональных батальонов НАТО в Польше, Литве, Латвии и Эстонии было принято на саммите НАТО в Варшаве в 2016 году.
 
Ранее сообщалось, что Россию беспокоит развёртывание ротационных батальонов НАТО в Польше и странах Балтии. Североатлантический альянс волнует факт проведения учений "Запада", "Кавказ" и манёвры в Крыму, которые проводит Россия.

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«НАТО вокруг Калининградской области»

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