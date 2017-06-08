Посол РФ: Россия имеет право взыскать с Литвы 72 млрд долларов

Посол РФ в Вильнюсе Александр Удальцов прокомментировал разговоры литовских политиков о компенсациях со стороны России. Как сообщает "РИА Новости" , вопрос был поднят в интервью газете "Литовский курьер".

По мнению Удальцова, Москва может выдвинуть встречные требования и заявить право на возмещение расходов на сумму более 72 млрд долларов. Он рассказал, что к моменту вхождения в состав СССР Литва занимала одно из последних мест по качеству жизни среди европейских стран. В промежуток между 1940 и 1990 годами в экономику страны инвестировали около 65 млрд долларов.