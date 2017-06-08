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Посол РФ: Мы фиксируем рост антироссийского градуса в политике Литвы

07 июня 201721:50
  662 1
Архив Клопс.Ru
Посол России в Литве Александр Удальцов заявил, что в политике Литвы наблюдается рост "антироссийского градуса". По его мнению, сотрудничество между странами загнано в тупик, передаёт "РИА Новости".
 
Такое заявление Удальцов сделал перед предстоящим "Днём русской культуры в Вильнюсе", который состоится в воскресенье, 11 июня. В интервью русскоязычным литовским СМИ посол РФ рассказал, что позитивного движения во взаимоотношениях между Россией и Литвой не наблюдается уже несколько лет.
 
"Определённые надежды на их вывод из застоя, связанные с избранием нового состава Сейма и утверждением нового правительства Литвы, к сожалению, также не оправдались. Скорее наоборот, мы фиксируем даже рост антироссийского градуса в политике Литвы", — сказал в интервью Удальцов.
 
Он также добавил, что в течение последних нескольких недель в Литве уже состоялись две конференции российской оппозиции. Кроме того, на этой неделе началось строительство защитного ограждения на границе с Калининградской областью. Однако Удальцов подчеркнул, что положительные моменты всё же наблюдаются.
 
"За последние три года товарооборот между нашими странами сократился в четыре раза. Но в первом квартале этого года наметилась позитивная подвижка — после длительного трехгодичного спада объём российско-литовского товарооборота вырос на 12,6%, произошло это, в основном, за счет значительного увеличения поставок в Литву российских энергоносителей", — добавил он.
 
Ранее стало известно, что забор на границе с Калининградской областью планируют возвести до 20 декабря 2017 года. Протяжённость участка составит 44,6 километров, а высота  — порядка двух метров.

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serzhvasya20
serzhvasya20 #
07 июня 201723:53
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