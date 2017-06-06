"Пусть поднимут там какое-то движение": Лавров дал совет калининградцам, как общаться с европейскими друзьями

Не сомневаюсь, что Антон Андреевич продолжит и дальше решать вопросы облика области, чтобы сделать регион максимально привлекательным для туристов. Также в рамках ОЭЗ мы подготовили проект для получения электронных виз. Но тут нужно понимать, что, когда Литва строит забор, Польша непонятно почему отменила МПП, это создаёт реальные проблемы и для ваших друзей из Европы. Так пусть они поднимут какое-то движение там, чтобы искусственные барьеры визовые не препятствовали вашему общению, — порекомендовал Сергей Лавров калининградской студентке.
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«Визит Лаврова в Калининград — 2017»
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