"Пусть поднимут там какое-то движение": Лавров дал совет калининградцам, как общаться с европейскими друзьями

Министр иностранных дел Сергей Лавров ответил на вопрос студентки БФУ им. И. Канта, которая пожаловалась на сложности в общении с друзьями из Евросоюза. Во время выступления главы МИД в калининградском университете во вторник, 6 июня, девушка спросила, что Россия планирует делать для налаживания связи с соседями и привлечения туристов.

Не сомневаюсь, что Антон Андреевич продолжит и дальше решать вопросы облика области, чтобы сделать регион максимально привлекательным для туристов. Также в рамках ОЭЗ мы подготовили проект для получения электронных виз. Но тут нужно понимать, что, когда Литва строит забор, Польша непонятно почему отменила МПП, это создаёт реальные проблемы и для ваших друзей из Европы. Так пусть они поднимут какое-то движение там, чтобы искусственные барьеры визовые не препятствовали вашему общению, — порекомендовал Сергей Лавров калининградской студентке.