Лавров обвинил руководство Польши и Литвы в русофобии

Во вторник, 6 июня, глава МИД России Сергей Лавров назвал настроения руководства Литвы и Польши русофобскими. Он заявил об этом во время встречи с врио губернатора Калининградской области Антоном Алихановым.

Отрадно, что, несмотря на русофобские действия руководства этих стран, местные власти видят интерес своих жителей в том, чтобы продолжать общаться. Не выстраивают стены, как это литовцы собираются делать, и не разрывают соглашение о приграничном сообщении, как это сделало польское правительство и, к сожалению, не собирается это решение отменять", — заявил Лавров.

Лавров отметил, что у Калининградской области есть огромный потенциал в развитии отношений с западными соседями. Глава МИД пообещал, что ведомство будет поддерживать начинания региона в данном направлении.

Действие соглашения о местном приграничном передвижении с Польшей было приостановлено 4 июля 2016 года. Власти соседнего государства объяснили это решение проведением в Варшаве саммита НАТО. Россия в ответ приостановила действие МПП со своей стороны. 2 августа Польша подтвердила решение не возобновлять соглашение "по вопросам безопасности".