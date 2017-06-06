Лавров назвал кощунством попытки законодательно обосновать снос советских памятников в ЕС

Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал попытки законодательно обосновать снос советских памятников в ЕС кощунством. Об этом он заявил во вторник, 6 июня, во время встречи с калининградскими студентами в БФУ им. Канта.



"Наращивается военная инфраструктура, в том числе на границе с Калининградской областью. Это может стать новым витком к гонке вооружений. На деле это может превратиться в восточный фронт. Кощунственны попытки законодательно обосновать снос советских памятников", — отметил Лавров.



Министр подчеркнул, что Евросоюз обвиняет Россию в попытках подорвать единство Европы. Лавров привёл слова Иммануила Канта, подчеркнув, что философ неоднократно высказывался о необходимости думать самостоятельно.



"Вместо критического осмысления происходящего Евросоюз пытается переложить вину за собственные просчёты. Россия заинтересована, чтобы ЕС был сильным и единым, готовым принимать самостоятельные решения без импульсов извне", — сказал Лавров.



При этом он подчеркнул, что неразрешимых проблем в отношениях с Западом нет. Лавров призвал выстраивать отношения в поисках общих интересов и баланса.