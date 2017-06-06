Лавров назвал кощунством попытки законодательно обосновать снос советских памятников в ЕС
Скришот прямой трансляции встречи Сергея Лаврова со студентами БФУ им. Канта
Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал попытки законодательно обосновать снос советских памятников в ЕС кощунством. Об этом он заявил во вторник, 6 июня, во время встречи с калининградскими студентами в БФУ им. Канта.
"Наращивается военная инфраструктура, в том числе на границе с Калининградской областью. Это может стать новым витком к гонке вооружений. На деле это может превратиться в восточный фронт. Кощунственны попытки законодательно обосновать снос советских памятников", — отметил Лавров.
Министр подчеркнул, что Евросоюз обвиняет Россию в попытках подорвать единство Европы. Лавров привёл слова Иммануила Канта, подчеркнув, что философ неоднократно высказывался о необходимости думать самостоятельно.
"Вместо критического осмысления происходящего Евросоюз пытается переложить вину за собственные просчёты. Россия заинтересована, чтобы ЕС был сильным и единым, готовым принимать самостоятельные решения без импульсов извне", — сказал Лавров.
При этом он подчеркнул, что неразрешимых проблем в отношениях с Западом нет. Лавров призвал выстраивать отношения в поисках общих интересов и баланса.
Чтобы получать обновления темы через Telegram, подключите бота
@klopsrubot
и отправьте ему сообщение
t1073
Вам будут отправляться только уведомления о новых материалах по выбранной теме. Услуга бесплатная, регистрация не требуется
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.