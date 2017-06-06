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Лавров назвал кощунством попытки законодательно обосновать снос советских памятников в ЕС

Автор: Мария Гоменюк-Кравцова
15:28
  350 0
Скришот прямой трансляции встречи Сергея Лаврова со студентами БФУ им. Канта
Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал попытки законодательно обосновать снос советских памятников в ЕС кощунством. Об этом он заявил во вторник, 6 июня, во время встречи с калининградскими студентами в БФУ им. Канта.

"Наращивается военная инфраструктура, в том числе на границе с Калининградской областью. Это может стать новым витком к гонке вооружений. На деле это может превратиться в восточный фронт. Кощунственны попытки законодательно обосновать снос советских памятников", — отметил Лавров.

Министр подчеркнул, что Евросоюз обвиняет Россию в попытках подорвать единство Европы. Лавров привёл слова Иммануила Канта, подчеркнув, что философ неоднократно высказывался о необходимости думать самостоятельно.

"Вместо критического осмысления происходящего Евросоюз пытается переложить вину за собственные просчёты. Россия заинтересована, чтобы ЕС был сильным и единым, готовым принимать самостоятельные решения без импульсов извне", — сказал Лавров.

При этом он подчеркнул, что неразрешимых проблем в отношениях с Западом нет. Лавров призвал выстраивать отношения в поисках общих интересов и баланса.

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