Лавров рассказал о сроке действия электронных виз в Калининград

Глава МИД России Сергей Лавров во вторник, 6 июня, сообщил, что в правительство страны будет внесено предложение о выдаче электронных виз в Калининград. Он рассказал об этом во время встречи с врио губернатора Антоном Алихановым.

Статус особой экономической зоны в Калининградской области существует. В рамках работы по облегчению условий для передвижения мы внесём предложения в правительство о том, чтобы перейти на выдачу электронных виз. Они будут действовать в течение 30 дней и предполагать непрерывное восьмидневное пребывание", — заявил Лавров. Он отметил, что такой режим будет удобен для иностранных партнёров.

"Мы будем поддерживать ваши начинания и делать так, чтобы ваши приграничные контакты не страдали от политической конъюнктуры", — подчеркнул глава МИД. Он отметил, что власти страны большое внимание уделяют обеспечению безопасности Калининградской области, развитию инфраструктуры и созданию условия для "нормального общения" с соседними государствами.

Ранее о планах введения электронных виз говорил врио губернатора Антон Алиханов. Он отмечал, что многие предприниматели из стран, сотрудничающих с регионом, не уходили с рынка, а наращивали присутствие. Среди таких бизнесменов он назвал литовцев, поляков и немцев.