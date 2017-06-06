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Лавров рассказал о сроке действия электронных виз в Калининград

11:08
  1321 0
  • Антон Алиханов и Сергей Лавров
Антон Алиханов и Сергей Лавров
Фото: Эдуард Молчанов
Глава МИД России Сергей Лавров во вторник, 6 июня, сообщил, что в правительство страны будет внесено предложение о выдаче электронных виз в Калининград. Он рассказал об этом во время встречи с врио губернатора Антоном Алихановым.
Статус особой экономической зоны в Калининградской области существует. В рамках работы по облегчению условий для передвижения мы внесём предложения в правительство о том, чтобы перейти на выдачу электронных виз. Они будут действовать в течение 30 дней и предполагать непрерывное восьмидневное пребывание", — заявил Лавров. Он отметил, что такой режим будет удобен для иностранных партнёров.
"Мы будем поддерживать ваши начинания и делать так, чтобы ваши приграничные контакты не страдали от политической конъюнктуры", — подчеркнул глава МИД. Он отметил, что власти страны большое внимание уделяют обеспечению безопасности Калининградской области, развитию инфраструктуры и созданию условия для "нормального общения" с соседними государствами.
 
Ранее о планах введения электронных виз говорил врио губернатора Антон Алиханов. Он отмечал, что многие предприниматели из стран, сотрудничающих с регионом, не уходили с рынка, а наращивали присутствие. Среди таких бизнесменов он назвал литовцев, поляков и немцев.

Ранее сообщалось, что Лавров обвинил руководство Польши и Литвы в русофобии. Он отметил, что местные власти при этом не строят преград для общения с жителями Калининградской области.

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