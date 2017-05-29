Ярошук поднялся в национальном рейтинге мэров по итогам первого квартала 2017 года

Глава Калининграда Александр Ярошук занял 50-е место в национальном рейтинге мэров по итогам первого квартала 2017 года. Он был составлен Финансовым университетом при правительстве России и Центром информационных коммуникаций "Рейтинг". Список опубликован ИА Regnum. На официальном сайте центра пока не размещён свежий рейтинг.



Мэр Калининграда находится во второй группе градоначальников из трёх. По итогам 2016 года Ярошук Мэр Калининграда находится во второй группе градоначальников из трёх. По итогам 2016 года Ярошук занимал в национальном рейтинге 54-е место из 88. Политолог, политтехнолог Анатолий Ромашко рассказал, что осенью 2017 года к концу подойдёт пятилетний срок полномочий Ярошука. До 2012 года градоначальник на протяжении пяти лет исполнял обязанности председателя горсовета.

Можно сказать, что у Александра Ярошука богатый и не всегда простой опыт общения с губернаторами Калининградской области. Нынешний врио губернатора Антон Алиханов уже третий по счёту губернатор, с которым Александру Ярошуку доводится выстраивать отношения как руководителю областного центра, а нынешняя избирательная губернаторская кампания вторая по счёту за последние три года. Искушённый в политике глава города активно помогает в избирательной кампании самого молодого в России кандидата в губернаторы, исполняя роль послушного ученика, которому региональный руководитель даёт мудрые указания, корректирующие недоработки городских властей. Александр Ярошук никогда не рвался занимать губернаторское кресло, что в конечном счёте всегда помогало ему приходить к некоторому компромиссу в отношениях с предыдущими губернаторами. Похоже, что и с Антоном Алихановым у Александра Ярошука нет заметных противоречий в позициях, — заявил политолог.

Анатолий Ромашко отметил, что в последнее время возросло количество протестных акций и критических высказываний в соцсетях о Ярошуке. Это политтехнолог связывает с тем, что по новым правилам главу города будут назначать представители горсовета, а не избирать во время голосования на выборах.

Лучше остальных глав российских городов со своими обязанностями справляются градоначальники Белгорода, Салехарда и Москвы. В хвосте списка оказались главы Нарьян-Мара, Перми и Екатеринбурга.