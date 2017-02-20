В октябре закончится срок полномочий мэра Калининграда Ярошука

В октябре 2017 года депутаты горсовета выберут мэра Калининграда. Об этом глава города Александр Ярошук сообщил журналистам во время открытия VIII городского благотворительного марафона "Ты нам нужен" в понедельник, 20 февраля.

"Как у меня сроки заканчиваются, и в соответствии с федеральным законодательством и областным будет объявлен конкурс. Раньше он объявлен не будет", — сказал Ярошук. Пока не известно, станет ли действующий мэр кандидатом на вакантную должность.