В октябре закончится срок полномочий мэра Калининграда Ярошука
В октябре 2017 года депутаты горсовета выберут мэра Калининграда. Об этом глава города Александр Ярошук сообщил журналистам во время открытия VIII городского благотворительного марафона "Ты нам нужен" в понедельник, 20 февраля.
"Как у меня сроки заканчиваются, и в соответствии с федеральным законодательством и областным будет объявлен конкурс. Раньше он объявлен не будет", — сказал Ярошук. Пока не известно, станет ли действующий мэр кандидатом на вакантную должность.
В 2017 году градоначальника будут выбирать не жители города, а депутаты горсовета. Соответствующие поправки, отменяющие прямые выборы мэра Калининграда, в ноябре 2016 года одобрила
областная дума. Теперь глава областного центра будет избираться на четыре года, а также совмещать свои обязанности с должностью сити-менеджера.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.