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В октябре закончится срок полномочий мэра Калининграда Ярошука

Автор: Владимир Аксёнов
17:19
  995 3
  • Фото из архива Клопс.Ru
Фото из архива Клопс.Ru
В октябре 2017 года депутаты горсовета выберут мэра Калининграда. Об этом глава города Александр Ярошук сообщил журналистам во время открытия VIII городского благотворительного марафона "Ты нам нужен" в понедельник, 20 февраля.
 
"Как у меня сроки заканчиваются, и в соответствии с федеральным законодательством и областным будет объявлен конкурс. Раньше он объявлен не будет", — сказал Ярошук. Пока не известно, станет ли действующий мэр кандидатом на вакантную должность.
 
В 2017 году градоначальника будут выбирать не жители города, а депутаты горсовета. Соответствующие поправки, отменяющие прямые выборы мэра Калининграда, в ноябре 2016 года одобрила областная дума. Теперь глава областного центра будет избираться на четыре года, а также совмещать свои обязанности с должностью сити-менеджера.
 
 

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3 комментария Правила комментирования

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Denis Klochkov
Denis Klochkov #
18:15
Надеюсь, этот год будет последний в его правлении...
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mishasidorov2018
mishasidorov2018 #
18:35
Бросить курить теперь реально не проблема, я после 10 лет курения забил о сигаретах за 2 дня, очень простым и народным способом. Вот моя история    http://dimonotsmoke.blogspot.com
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Ref39
Ref39 #
18:49
Ты нам не нужен!!!
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