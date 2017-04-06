Александр Торба назначен врио зампреда правительства Калининградской области

Александра Торбу назначили врио заместителя правительства Калининградской области. Об этом в четверг, 6 апреля, сообщила пресс-секретарь Антона Алиханова Валерия Родина.

Алиханов назвал Торбу "эффективным муниципальным управленцем" и выразил уверенность в том, что его опыт работы будет востребован на новой должности. "При расстановке приоритетов особое внимание поручил уделить формированию резерва кадров, активизации работы общественно-политического совета при губернаторе, формированию нового состава региональной Общественной палаты, – сказал глава региона. – А в целом - поддержания постоянного диалога власти и гражданского общества на всех уровнях".

Сам Торба прокомментировал назначение, сказав, что направления работы для него не являются новыми: "С ситуацией знаком, причем с разных сторон. Не понаслышке знаю о проблемах муниципалитетов, имеется понимание, в каком направлении двигаться, будем планомерно работать. Есть ряд первоочередных инициатив, уже обсуждаем с коллегами стратегические вопросы на перспективу. Вопросы развития гражданского общества также для нас приоритетны, постараемся максимально усовершенствовать эту работу в рамках общефедеральных трендов".