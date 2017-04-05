Олимпийскую чемпионку Наталью Ищенко официально назначили вице-губернатором

Олимпийскую чемпионку по синхронному плаванию Наталью Ищенко официально назначили вице-премьером по вопросам спорта и молодёжной политики в правительстве Калининградской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального кабмина.
Указ о назначении подписал врио губернатора Антон Алиханов. "Наталья Ищенко достигла высших результатов в спорте, не понаслышке знает эту сферу. Уверен, ее профессионализм и опыт участия в таких грандиозных проектах, как Олимпийские игры, в соревнованиях мирового и европейского уровня, будут работать на пользу калининградского спорта. У жителей региона к Наталье Сергеевне особое, теплое отношение. Она хорошо знакома с нашей спортивной жизнью, неоднократно присутствовала на областных мероприятиях, всегда поддерживает связь со своими учителями и коллегами", — сказал глава региона.
Калининград - мой родной, любимый город. Здесь я начала первые и определяющие шаги в своей спортивной карьере. Безусловно, в новой должности значительно вырос уровень ответственности, поэтому я приложу все усилия, чтобы помочь своему региону, — сказала новый вице-губернатор.
Наталья Ищенко — пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, 12-кратная чемпионка Европы, 19-кратная чемпионка мира, абсолютная чемпионка Европы 2010 года. Она первая синхронистка в истории чемпионатов Европы, которой удалось выиграть все четыре вида соревнований.
Спортсменка окончила РГУ имени Канта. Её наградили орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, высокие достижения на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. За большой вклад в развитие физкультуры и спорта, высокие спортивные достижения на Олимпийских играх 2008 года в Пекине Ищенко наградили Орденом Дружбы. Вручена спортсменке и медаль "За заслуги перед Калининградом".
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