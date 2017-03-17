Алиханов о назначении Ищенко: Официального указа нет, но табличка на двери уже есть
Наталья Ищенко
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
Указ о назначении Натальи Ищенко на пост вице-губернатора Калининградской области, курирующего спорт и молодёжную политику, не подписан. Об этом сообщил после совета по культуре глава региона Антон Алиханов.
"Наши торопливые товарищи из аппарата уже повесили на её будущий кабинет табличку с фамилией, именем, отчеством. Формального указа о назначении пока нет. Ей нужно решить вопросы с прошлой работой", — пояснил Алиханов. Наталья Ищенко будет совмещать пост врио вице-премьера и руководителя агентства по спорту.
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