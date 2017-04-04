Трамп предложил Путину помощь в борьбе с терроризмом после взрыва в Петербурге

Президент США Дональд Трамп в понедельник, 3 апреля, позвонил Владимиру Путину. Он выразил соболезнования в связи с трагедией в метрополитене Петербурга. Об этом сообщается на официальном сайте главы России.



"Д.Трамп выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате варварского теракта, совершённого в петербургском метро, и просил передать слова поддержки российскому народу. В. Путин поблагодарил своего американского коллегу за проявленную солидарность", — написано на сайте президента.



Главы государств отметили, что с терроризмом необходимо бороться сообща. Путин и Трамп договорились продолжать контакты.



"Президент Трамп предложил полную поддержку правительства США в ответ на атаку и в привлечении виновных к ответственности. Президент Трамп и президент Путин согласились с тем, что терроризм должен быть решительно и быстро побеждён", — написано на сайте Белого дома.