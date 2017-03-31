"Дурной пример заразителен": МИД РФ о высказывании президента Литвы про российскую угрозу в Прибалтике

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга в Москве, состоявшегося в четверг, 30 марта, прокомментировала высказывание президента Литвы Дали Грибаускайте о российской угрозе в Прибалтике. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства иностранных дел.

Очевидно, опыт заокеанских и западноевропейских коллег, неоднократно высказавших опасения по поводу "российской угрозы", дурно влияет на остальные страны мира. Сейчас эта "инфекция" добралась до Литвы. Дурной пример, как известно, заразителен, — такая цитата приводится ведомством.

Мария Захарова напомнила, что глава МИД Сергей Лавров ранее называл заявления об угрозе, которую несут ракетные комплексы "Искандер" в Калининградской области, безосновательными. Он заявлял, что подобные разговоры носят политическую подоплёку и создают негативный фон в двусторонних делах.

Действительно, подобные заявления, делающиеся официальными лицами в духе русофобской паранойи, всё более характерны для прибалтийских государств. Они всё время заявляют о какой-то мифической российской угрозе, которая нависла над ними, как дамоклов меч. Многим прибалтийским политикам мерещится, что Россия вынашивает империалистические планы и хочет посягнуть на суверенитет их стран, — сказала Захарова.

Представитель МИД отметила, что Россия всеми силами борется против каких-либо проявлений международной агрессии. "Выступаем за мирное урегулирование проблем и никого завоёвывать не собираемся. А вот насколько независимы и самостоятельны сегодня страны Балтии, это действительно вопрос. Для нас, правда, риторический", — отметила она.