"Дурной пример заразителен": МИД РФ о высказывании президента Литвы про российскую угрозу в Прибалтике

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Очевидно, опыт заокеанских и западноевропейских коллег, неоднократно высказавших опасения по поводу "российской угрозы", дурно влияет на остальные страны мира. Сейчас эта "инфекция" добралась до Литвы. Дурной пример, как известно, заразителен, — такая цитата приводится ведомством.
Действительно, подобные заявления, делающиеся официальными лицами в духе русофобской паранойи, всё более характерны для прибалтийских государств. Они всё время заявляют о какой-то мифической российской угрозе, которая нависла над ними, как дамоклов меч. Многим прибалтийским политикам мерещится, что Россия вынашивает империалистические планы и хочет посягнуть на суверенитет их стран, — сказала Захарова.
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