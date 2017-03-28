СМИ: глава Новоуральска Машков будет курировать в Калининградской области "политические вопросы"
Владимир Машков
Фото с официального сайта Новоуральского городского округа
Глава Новоуральска Владимир Машков планирует официально сообщить о том, что покинет должность и уедет работать в Калининградскую область, в среду, 29 марта, во время заседания думы закрытого административно-территориального округа. Об этом сообщает
"Федерал Пресс".
Владимир Машков подтвердил изданию, что получил предложение о работе в команде врио губернатора Антона Алиханова, "где будет курировать политические вопросы". Официально должность главы города политик покинет 7 апреля.
Ранее в СМИ появилась информация, что должность вице-губернатора в правительстве Калининградской области займёт Владимир Машков.
В администрации Новоуральска Клопс.Ru сказали, что Владимир Николаевич не комментирует данную информацию. Местные издания приводили цитаты главы Новоуральска о том, что ему предложена должность в правительстве Калининградской области. Антон Алиханов, комментируя данную информацию, говорил, что намерений назначить Машкова вице-губернатором
в правительстве нет.
Чтобы получать обновления темы через Telegram, подключите бота
@klopsrubot
и отправьте ему сообщение
t1011
Вам будут отправляться только уведомления о новых материалах по выбранной теме. Услуга бесплатная, регистрация не требуется
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.