Врио вице-премьера Калининградской области станет глава Новоуральска Владимир Машков

Врио вице-губернатора Калининградской области станет глава Новоуральска Владимир Машков. Согласно данным издания Znak.com, политик сам подтвердил данную информацию.



"Мне предложили эту работу люди, чьи имена я не могу назвать. Сейчас там всё в администрации в статусе и.о., и главная задача — проведение губернаторских выборов", — цитирует портал слова Машкова.



Политик рассказал, что провёл отпуск в Калининградской области, где познакомился с людьми. " Сейчас должность врио губернатора занимает молодой, 30-летний, Антон Алиханов. Теперь он укрепится уральской управленческой школой и мудростью", — заявил Машков.



Главе Новоуральска в апреле исполнится 63 года. Согласно данным СМИ, 7 апреля станет его последним рабочим днём в городе.