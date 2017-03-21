Врио вице-премьера Калининградской области станет глава Новоуральска Владимир Машков
Владимир Машков
Фото с официального сайта Новоуральского городского округа
Врио вице-губернатора Калининградской области станет глава Новоуральска Владимир Машков. Согласно данным издания Znak.com, политик сам подтвердил
данную информацию.
"Мне предложили эту работу люди, чьи имена я не могу назвать. Сейчас там всё в администрации в статусе и.о., и главная задача — проведение губернаторских выборов", — цитирует портал слова Машкова.
Политик рассказал, что провёл отпуск в Калининградской области, где познакомился с людьми. " Сейчас должность врио губернатора занимает молодой, 30-летний, Антон Алиханов. Теперь он укрепится уральской управленческой школой и мудростью", — заявил Машков.
Главе Новоуральска в апреле исполнится 63 года. Согласно данным СМИ, 7 апреля станет его последним рабочим днём в городе.
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