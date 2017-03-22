Алиханов заявил, что глава Новоуральска не станет вице-губернатором Калининградской области

Врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов опроверг слухи о назначении главы Новоуральска Владимира Машкова на должность вице-губернатора в правительстве Калининградской области. Он заявил об этом во время рабочего выезда в среду, 22 марта.



"У нас нет намерений назначать Владимира Николаевича вице-премьером. Я внимательно прочитал его слова: там не было ни слова о той должности, которая ему предложена в правительстве", — сказал Алиханов.



На вопрос о том, какая должность предложена Машкову, глава региона ответил: "Когда он будет назначен, мы вам расскажем".