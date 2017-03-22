Алиханов заявил, что глава Новоуральска не станет вице-губернатором Калининградской области
Владимир Машков
Фото с официального сайта Новоуральского городского округа
Врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов опроверг слухи о назначении главы Новоуральска Владимира Машкова на должность вице-губернатора в правительстве Калининградской области. Он заявил об этом во время рабочего выезда в среду, 22 марта.
"У нас нет намерений назначать Владимира Николаевича вице-премьером. Я внимательно прочитал его слова: там не было ни слова о той должности, которая ему предложена в правительстве", — сказал Алиханов.
На вопрос о том, какая должность предложена Машкову, глава региона ответил: "Когда он будет назначен, мы вам расскажем".
Ранее в СМИ появилась информация
, что должность вице-губернатора в правительстве Калининградской области займёт Владимир Машков. В администрации Новоуральска Клопс.Ru сказали, что Владимир Николаевич не комментирует данную информацию. Местные издания приводили цитаты главы Новоуральска о том, что ему предложена должность в правительстве Калининградской области.
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