Справедливороссы планируют выдвинуть на губернаторские выборы Сергея Журавского
Партия "Справедливая Россия" рассматривает две кандидатуры на выдвижение на губернаторские выборы в Калининградской области. Об этом сообщает
"Балтик Плюс".
Лидер региональных справедливороссов Павел Фёдоров рассказал, что рассматривается его кандидатура и кандидатура москвича Сергея Журавского. Фёдоров отметил, что сам "не особо горит желанием" принимать участие в выборах.
Сергей Журавский родился в Нестерове и уже выдвигался в качестве кандидата в губернаторы Калининградской области в 2015 году. Тогда он был кандидатом от партии "Родина".
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