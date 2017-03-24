Справедливороссы планируют выдвинуть на губернаторские выборы Сергея Журавского

Партия "Справедливая Россия" рассматривает две кандидатуры на выдвижение на губернаторские выборы в Калининградской области. Об этом сообщает "Балтик Плюс".



Лидер региональных справедливороссов Павел Фёдоров рассказал, что рассматривается его кандидатура и кандидатура москвича Сергея Журавского. Фёдоров отметил, что сам "не особо горит желанием" принимать участие в выборах.



Сергей Журавский родился в Нестерове и уже выдвигался в качестве кандидата в губернаторы Калининградской области в 2015 году. Тогда он был кандидатом от партии "Родина".