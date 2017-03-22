В России запретили денежные переводы на Украину при помощи иностранных платёжных систем
Госдума в третьем окончательном чтении приняла закон, запрещающий денежные переводы из России на Украину при помощи иностранных платёжных систем. Об этом сообщает
"РИА Новости".
Банк России должен будет размещать на официальном сайте сведения о введении иностранными государствами запретов в отношении платёжных систем, операторы которых зарегистрированы Центробанком.
В случае введения другими странами запретов в отношении российских платёжных систем переводы денег через границу будут возможны, только если оператор платёжной инфраструктуры и оператор платёжной системы прямо или косвенно контролируются Россией.
Действовать принятый закон начнёт только через 30 дней с момента опубликования. Он распространяется и на запреты, которые были введены другими странами до его принятия. Благодаря документу в России планируют устранить негативные последствия запрета деятельности отечественных платёжных систем на территории Украины.
Ранее стало известно, что Киев ввёл санкции в отношении российских банков. Крупнейшим кредитным организациям нашей страны запретили вывод капиталов за пределы Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что в стране "чрезвычайно озабочены"
из-за таких действий соседнего государства.
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