Россия ответила на обвинение США в незаконном размещении ракет
Фото с сайта ru.wikipedia.org
Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров прокомментировал обвинения США в том, что российская сторона не соблюдает договор о ликвидации ракет средней и малой дальности. Об этом пишет
"Российская газета".
"Пусть предъявят факты этих нарушений. Безосновательных разговоров мы наслушались достаточно в последнее время", — сказал представитель Совфеда. Он отметил, что американская сторона доказательств не предоставила.
Глава комитета Госдумы Леонид Слуцкий подтвердил, что доказательств, которые бы подкрепляли обвинения США, не прозвучало. Озвученное в ГД назвали "набором обычных обвинений".
Ранее заместитель председателя Объединённого комитета начальников штабов ВС США генерал Пол Сельва заявил, что российская сторона развёртывает крылатые ракеты ради создания угроз НАТО
. До этого о нарушении Россией договора РСМД говорил сенатор Джон Маккейн.
Чтобы получать обновления темы через Telegram, подключите бота
@klopsrubot
и отправьте ему сообщение
t991
Вам будут отправляться только уведомления о новых материалах по выбранной теме. Услуга бесплатная, регистрация не требуется
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.