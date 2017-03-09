Россия ответила на обвинение США в незаконном размещении ракет

Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров прокомментировал обвинения США в том, что российская сторона не соблюдает договор о ликвидации ракет средней и малой дальности. Об этом пишет "Российская газета".



"Пусть предъявят факты этих нарушений. Безосновательных разговоров мы наслушались достаточно в последнее время", — сказал представитель Совфеда. Он отметил, что американская сторона доказательств не предоставила.



Глава комитета Госдумы Леонид Слуцкий подтвердил, что доказательств, которые бы подкрепляли обвинения США, не прозвучало. Озвученное в ГД назвали "набором обычных обвинений".



Ранее заместитель председателя Объединённого комитета начальников штабов ВС США генерал Пол Сельва заявил, что российская сторона развёртывает Ранее заместитель председателя Объединённого комитета начальников штабов ВС США генерал Пол Сельва заявил, что российская сторона развёртывает крылатые ракеты ради создания угроз НАТО . До этого о нарушении Россией договора РСМД говорил сенатор Джон Маккейн.