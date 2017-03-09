В Минобороны США обвинили Россию в незаконном размещении ракет

В министерстве обороны Соединённых Штатов Америки обвинили Россию в нелегальном развёртывании ракет. Об этом сообщает РБК

По данным СМИ, представитель Пентагона Пол Сельва заявил о том, что российская сторона нарушает договор о ликвидации ракет средней и малой дальности. Этот вопрос уже обсуждался с российскими властями. "Сама система представляет собой риск для большинства наших объектов в Европе. И мы полагаем, что Россия намеренно развернула её, чтобы создать угрозу для НАТО и объектов в зоне ответственности НАТО", — сказал Сельва.