Американский сенатор обвинил Россию в "тайном" размещении крылатых ракет

Сенатор Конгресса США Джон Маккейн заявил о том, что Россия нарушила договор о РСМД. Об этом сообщает "Регнум"

По словам политика, Российская Федерация разместила крылатые ракеты с ядерными боеголовками. Тем самым страна нарушила договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Маккейн считает, что размещение ракет создает угрозу для США и их союзников по НАТО. Сенатор полагает, что таким образом российские власти испытывают новую администрацию Штатов. Он подчеркнул, что Соединённые Штаты будут вынуждены отреагировать на это, продолжив модернизацию ядерных сил.

РСМД был подписан в 1987 году президентами Михаилом Горбачёвым и Дональдом Рейганом. Страны договорились не производить, не испытывать и не развёртывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней и малой дальности.