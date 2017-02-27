Ведерников в качестве зама Цуканова будет заниматься выборами губернатора в Калининградской области

Полпред президента в СФО Николай Цуканов в понедельник, 27 февраля, представил своего нового заместителя по вопросам Калининградской области. Он рассказал о причинах кадровых перестановок и о задачах, которые стоят перед Михаилом Ведерниковым.
Владимир Соловьёв, ранее занимавший должность зама Цуканова по вопросам региона, покинул должность и уехал в Нижний Новгород, где проживает его семья. Говоря о задачах, которые стоят перед Михаилом Ведерниковым, Цуканов сказал: "Перед новым замполпреда стоят всё те же задачи. Помимо заданий президента и задач, связанных с чемпионатом мира по футболу, есть и другие вопросы — прежде всего связанные с выборами".
Цуканов добавил: "Полпредство несёт конкретную нагрузку по проведению выборов, по организации свободных, прозрачных выборов губернаторов, плавно переходящих в выборы президента. Полпредство отвечает за взаимодействие правоохранительных органов, за обеспечение правопорядка, свободы волеизъявления, проблем особых мы не видим, думаю, они будут конкурентными и Калининград не является исключением".
Полпред в СЗФО отметил, что последовательно занимается подбором кандидатов на те должности, которые освобождаются после выхода людей на пенсию или по другим причинам. По словам Цуканова, назначение Ведерникова не связано с тем, что его супруга родом из Калининградской области.
Сам новый заместитель очень быстро познакомился с депутатами. Подробно о своих планах рассказывать не стал.
Сделаю всё необходимое для взаимодействия всех органов власти. Открыт. Готов к сотрудничеству, — заявил новый замполпреда.
О назначении Михаила Ведерникова заместителем Николая Цуканова по вопросам Калининградской области стало известно
на прошлой неделе. В 2007—2010 годах Михаил Ведерников являлся заместителем руководителя регионального исполкома "Единой России" в Ленинградской области. Затем он перешёл на работу в управление внутренней политики администрации президента. С 2012 года Ведерников работал заместителем полпреда в СКФО.
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