Ведерников в качестве зама Цуканова будет заниматься выборами губернатора в Калининградской области

Полпред президента в СФО Николай Цуканов в понедельник, 27 февраля, представил своего нового заместителя по вопросам Калининградской области. Он рассказал о причинах кадровых перестановок и о задачах, которые стоят перед Михаилом Ведерниковым.



Владимир Соловьёв, ранее занимавший должность зама Цуканова по вопросам региона, покинул должность и уехал в Нижний Новгород, где проживает его семья. Говоря о задачах, которые стоят перед Михаилом Ведерниковым, Цуканов сказал: "Перед новым замполпреда стоят всё те же задачи. Помимо заданий президента и задач, связанных с чемпионатом мира по футболу, есть и другие вопросы — прежде всего связанные с выборами".

Цуканов добавил: "Полпредство несёт конкретную нагрузку по проведению выборов, по организации свободных, прозрачных выборов губернаторов, плавно переходящих в выборы президента. Полпредство отвечает за взаимодействие правоохранительных органов, за обеспечение правопорядка, свободы волеизъявления, проблем особых мы не видим, думаю, они будут конкурентными и Калининград не является исключением".

Полпред в СЗФО отметил, что последовательно занимается подбором кандидатов на те должности, которые освобождаются после выхода людей на пенсию или по другим причинам. По словам Цуканова, назначение Ведерникова не связано с тем, что его супруга родом из Калининградской области.



Сам новый заместитель очень быстро познакомился с депутатами. Подробно о своих планах рассказывать не стал.

Сделаю всё необходимое для взаимодействия всех органов власти. Открыт. Готов к сотрудничеству, — заявил новый замполпреда.