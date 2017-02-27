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"КоммерсантЪ": неформальный избирательный штаб Путина начнёт работу в марте

07:10
  90 0
  • Фото с сайта kremlin.ru
Фото с сайта kremlin.ru
В марте начнёт свою работу неформальный избирательный штаб Владимира Путина. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает "КоммерсантЪ".
 
В Кремле ставят задачу сделать явку на президентских выборах рекордной. При этом штаб, по данным издания, откажется от ресурса "Единой России", так как явка на выборах 2016 года составила всего 47,8%. Вместо этого он будет опираться на госкорпорации.
 
Источники "Коммерсанта" уверены, что если задействовать предприятия, можно добиться явки в 70%. В числе корпораций, которые могут быть привлечены к кампании, называются "Газпром", "Роснефть" и "Росатом". Не исключено, что, помимо задачи повышения явки, предприятия возьмут на себя сбор подписей, а также организацию работы сотрудников в качестве наблюдателей на избирательных участках.
 
Напомним, ранее СМИ сообщили, что Путин будет участвовать в выборах 2018 года. Следующий срок для него может стать последним на посту президента.

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