"КоммерсантЪ": неформальный избирательный штаб Путина начнёт работу в марте

В марте начнёт свою работу неформальный избирательный штаб Владимира Путина. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает "КоммерсантЪ"

В Кремле ставят задачу сделать явку на президентских выборах рекордной. При этом штаб, по данным издания, откажется от ресурса "Единой России", так как явка на выборах 2016 года составила всего 47,8%. Вместо этого он будет опираться на госкорпорации.

Источники "Коммерсанта" уверены, что если задействовать предприятия, можно добиться явки в 70%. В числе корпораций, которые могут быть привлечены к кампании, называются "Газпром", "Роснефть" и "Росатом". Не исключено, что, помимо задачи повышения явки, предприятия возьмут на себя сбор подписей, а также организацию работы сотрудников в качестве наблюдателей на избирательных участках.