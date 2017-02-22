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Украина потребовала лишить Россию права вето в Совбезе ООН

08:00
  443 0
  • Павел Климкин. Фото с сайта ru.wikipedia.org
Павел Климкин. Фото с сайта ru.wikipedia.org
Глава министерства иностранных дел Украины Павел Климкин потребовал лишить Россию права вето в Совете Безопасности ООН. Об этом сообщают "Известия".
 
По данным издания, министр объяснил это тем, что Россия участвует в конфликте на Донбассе. По его мнению, нужно "положить конец" попыткам российских властей злоупотреблять правом вето.
 
Климкин сослался на устав Организации объединённых наций. В нём сказано, что сторона, которая участвует в споре, должна воздержаться от принятия решений в СБ.
 
"Совет Безопасности должен быть способен эффективно реагировать на кровавые конфликты вне зависимости от возможного присутствия стороны конфликта за этим столом в качестве постоянного члена СБ", — сказал чиновник.

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