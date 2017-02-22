Украина потребовала лишить Россию права вето в Совбезе ООН

Глава министерства иностранных дел Украины Павел Климкин потребовал лишить Россию права вето в Совете Безопасности ООН. Об этом сообщают "Известия"

По данным издания, министр объяснил это тем, что Россия участвует в конфликте на Донбассе. По его мнению, нужно "положить конец" попыткам российских властей злоупотреблять правом вето.

Климкин сослался на устав Организации объединённых наций. В нём сказано, что сторона, которая участвует в споре, должна воздержаться от принятия решений в СБ.

"Совет Безопасности должен быть способен эффективно реагировать на кровавые конфликты вне зависимости от возможного присутствия стороны конфликта за этим столом в качестве постоянного члена СБ", — сказал чиновник.