В Конгресс США внесён законопроект, который затруднит снятие санкций с России

В Конгресс США поступил на рассмотрение сенаторов законопроект, который призван значительно усложнить процесс снятия санкций с России. Об этом сообщает РИА "Новости"
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По данным СМИ, в проекте закона говорится о том, что решение о снятии санкций требует пересмотра в 120 дней. При этом Конгресс вправе наложить на это решение своё вето.
Если президент страны захочет сделать послабления в отношении России, он должен будет предоставить сенаторам аргументы и доказательства. В частности, подтвердить, что Россия прекратила свои действия на Украине, а также кибератаки в отношении Штатов.
Документ будет принят, если за него проголосуют обе палаты Конгресса. Кроме того, законопроект должен подписать глава государства.
Напомним, ранее Дональд Трамп заявлял
о том, что готов наладить сотрудничество с Россией. Против этого выступает ряд сенаторов.
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