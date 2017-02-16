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В Конгресс США внесён законопроект, который затруднит снятие санкций с России

07:43
  268 1
  • Фото с сайта ru.wikipedia.org
Фото с сайта ru.wikipedia.org
В Конгресс США поступил на рассмотрение сенаторов законопроект, который призван значительно усложнить процесс снятия санкций с России. Об этом сообщает РИА "Новости".
 
По данным СМИ, в проекте закона говорится о том, что решение о снятии санкций требует пересмотра в 120 дней. При этом Конгресс вправе наложить на это решение своё вето.
 
Если президент страны захочет сделать послабления в отношении России, он должен будет предоставить сенаторам аргументы и доказательства. В частности, подтвердить, что Россия прекратила свои действия на Украине, а также кибератаки в отношении Штатов.
 
Документ будет принят, если за него проголосуют обе палаты Конгресса. Кроме того, законопроект должен подписать глава государства.
 
Напомним, ранее Дональд Трамп заявлял о том, что готов наладить сотрудничество с Россией. Против этого выступает ряд сенаторов.

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«Условия снятия США санкций с России »

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1 комментарий Правила комментирования

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ins_sider
ins_sider #
08:24
Как и ожидалось всеми думающими аналитиками, несмотря на эйфорию безмозглых россиянских зомби из временно подкупленных социальных опорных групп колониально-оккупационного режима и их торжествующие пляски вприсядку по поводу "трамп-наш", события стремительно разворачиваются с точностью до наоборот.
Только два сегодняшних заголовка:
Historische Wende: Nato wird eine Interventions-Streitmacht
(Исторический поворот: НАТО станет наступательным военным блоком);
Kein Ende des Kalten Krieges zwischen Russland und den USA
(Никакого окончания холодной войны между Россией и США).
Вприсядку готовимся, однако, искать пятый угол!
"Наш Трамп" нам еще такое устроит, мало не покажется никому!
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