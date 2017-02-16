В Конгресс США внесён законопроект, который затруднит снятие санкций с России

В Конгресс США поступил на рассмотрение сенаторов законопроект, который призван значительно усложнить процесс снятия санкций с России. Об этом сообщает РИА "Новости"

По данным СМИ, в проекте закона говорится о том, что решение о снятии санкций требует пересмотра в 120 дней. При этом Конгресс вправе наложить на это решение своё вето.

Если президент страны захочет сделать послабления в отношении России, он должен будет предоставить сенаторам аргументы и доказательства. В частности, подтвердить, что Россия прекратила свои действия на Украине, а также кибератаки в отношении Штатов.

Документ будет принят, если за него проголосуют обе палаты Конгресса. Кроме того, законопроект должен подписать глава государства.