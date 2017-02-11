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Бывший командующий Балтфлотом Валуев: У Польши нет денег для завоевания господства на Балтике

10:33
  852 3
  • Фото из архива "Клопс.Ru"
Фото из архива "Клопс.Ru"
Адмирал Владимир Валуев, бывший командующий Балтфлотом, уверен, что Польша даже к 2030 году не сможет реализовать планы по завоеванию господства на Балтике. Об этом сообщает РИА Новости.
 
ВМС Польши разработали стратегию национальной безопасности с учётом возможных угроз от России. Стране предлагают создать военно-морской флот, который будет сотрудничать с большими флотами стран-союзников. При этом польский флот должен обладать современным боевым потенциалом.
 
Валуев считает, что флот Польши порядком устарел: самой молодой подлодке — 40 лет. И в боевом составе субмарины, одна из которых советская и четыре шведских, есть только на бумаге.
 
Строительство нового среднего флота займёт не менее пяти лет. Польша намеревается построить три подлодки, три корабля обороны побережья, три корабля с противоминными возможностями, три тральщика, два спасателя, два корабля радиоэлектронной разведки и семь судов обеспечения; обустроить две военно-морские базы — в Гдыне и Свиноустье.
 
Потратить на это придется не менее 10 млрд долларов в течение 10 лет, но денег на это у Польши нет. Да и хорошими моряками поляков назвать нельзя, считает адмирал.
 
Бывший командующий Балтфлотом уверен, что в случае принятия даже урезанной программы кораблестроения “польский народ может, как говорится, остаться без штанов, и за это будет клеймить позором свою законодательную и исполнительную власть".
 
Напомним, что среди основных угроз в регионе Балтийского моря в концепции Польши назван военный потенциал Калининградской области. Ещё одной угрозой авторы документа считают "монополистическую позицию России в сфере поставок энергосырья" и зависимость некоторых стран от импорта из РФ и от российской транспортной инфраструктуры.
 

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3 комментария Правила комментирования

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Alibaba
Alibaba #
12:25
пшеки до сих пор грезят  «Польска от можа до можа»  )))
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Иван Иванович
Иван Иванович #
12:43
А кто из поляков сказал что они собираются господствовать?
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Alibaba
Alibaba #
14:36
"президент Польши Анджей Дуда выступил за создание блока государств от Балтийского до Черного морей, сообщает Польское радио.
«Я обдумываю идею создания партнерского блока государств от Балтийского до Черного и Адриатического морей», — заявил он.
Интерес польского президента понятен. Это новая речь Посполитая с Польшей во главе. Полякам не терпится вырваться из-под диктата Германии и Франции в ЕС." (С)
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