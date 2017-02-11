Бывший командующий Балтфлотом Валуев: У Польши нет денег для завоевания господства на Балтике

Адмирал Владимир Валуев, бывший командующий Балтфлотом, уверен, что Польша даже к 2030 году не сможет реализовать планы по завоеванию господства на Балтике. Об этом сообщает РИА Новости.

ВМС Польши разработали стратегию национальной безопасности с учётом возможных угроз от России. Стране предлагают создать военно-морской флот, который будет сотрудничать с большими флотами стран-союзников. При этом польский флот должен обладать современным боевым потенциалом.

Валуев считает, что флот Польши порядком устарел: самой молодой подлодке — 40 лет. И в боевом составе субмарины, одна из которых советская и четыре шведских, есть только на бумаге.

Строительство нового среднего флота займёт не менее пяти лет. Польша намеревается построить три подлодки, три корабля обороны побережья, три корабля с противоминными возможностями, три тральщика, два спасателя, два корабля радиоэлектронной разведки и семь судов обеспечения; обустроить две военно-морские базы — в Гдыне и Свиноустье.

Потратить на это придется не менее 10 млрд долларов в течение 10 лет, но денег на это у Польши нет. Да и хорошими моряками поляков назвать нельзя, считает адмирал.

Бывший командующий Балтфлотом уверен, что в случае принятия даже урезанной программы кораблестроения “польский народ может, как говорится, остаться без штанов, и за это будет клеймить позором свою законодательную и исполнительную власть".