В Польше подготовили концепцию развития ВМС с учётом "российской угрозы"

Бюро нацбезопасности Польши подготовило стратегическую концепцию морской безопасности, в которой учло угрозу, исходящую, по мнению авторов документа, от России. Об этом сообщает РИА "Новости".



Среди основных угроз в регионе Балтийского моря в концепции назван военный потенциал Калининградской области. Ещё одной угрозой авторы документа считают "монополистическую позицию России в сфере поставок энергосырья" и зависимость некоторых стран от импорта из РФ и от российской транспортной инфраструктуры.



В Польше предлагается создать ВМФ средней численности, который сможет действовать в сотрудничестве с большими флотами. Стратегия включает и сценарий вероятного конфликта с Россией в регионе Балтики. В случае такого конфликта, по мнению поляков, со стратегической точки зрения большую роль будут играть выходы из портов РФ в северо-восточной части Балтики.



"В условиях конфликта в связи с невыгодными для неё географическими условиями на Балтике РФ попытается использовать прежде всего возможности нападения с воздуха для воздействия на страны НАТО, а также Швецию и Финляндию — без необходимости использования в первую очередь сил ВМФ и проведения десантной операции", — написано в документе.