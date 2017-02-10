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В Польше подготовили концепцию развития ВМС с учётом "российской угрозы"

16:16
  324 0
  • Фрегат "Кашуб". Фото с сайта pl.wikipedia.org
Фрегат "Кашуб". Фото с сайта pl.wikipedia.org
Бюро нацбезопасности Польши подготовило стратегическую концепцию морской безопасности, в которой учло угрозу, исходящую, по мнению авторов документа, от России. Об этом сообщает РИА "Новости".

Среди основных угроз в регионе Балтийского моря в концепции назван военный потенциал Калининградской области. Ещё одной угрозой авторы документа считают "монополистическую позицию России в сфере поставок энергосырья" и зависимость некоторых стран от импорта из РФ и от российской транспортной инфраструктуры.

В Польше предлагается создать ВМФ средней численности, который сможет действовать в сотрудничестве с большими флотами. Стратегия включает и сценарий вероятного конфликта с Россией в регионе Балтики. В случае такого конфликта, по мнению поляков, со стратегической точки зрения большую роль будут играть выходы из портов РФ в северо-восточной части Балтики.

"В условиях конфликта в связи с невыгодными для неё географическими условиями на Балтике РФ попытается использовать прежде всего возможности нападения с воздуха для воздействия на страны НАТО, а также Швецию и Финляндию — без необходимости использования в первую очередь сил ВМФ и проведения десантной операции", — написано в документе.

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